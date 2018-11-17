李婉鈺競選文宣盜用商標 《國家地理》PO聲明嗆告

新北市議員候選人李婉鈺的廣告顯示，寫著「都市計畫建築博士」李婉鈺，還有她的政策內容，並且放上一張長髮飄逸的露肩照片。（圖擷取自臉書）

2018-11-17 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員候選人李婉鈺，涉嫌在競選廣告上盜用《國家地理雜誌》的標誌，直接標示在宣傳車或海報文宣上，讓民眾懷疑《國家地理雜誌》是否有和李婉鈺合作。《國家地理雜誌》特別發出聲明，並無和候選人合作，要求對方撤下相關廣告，並將尋求法律途徑處理。

李婉鈺的廣告顯示，寫著「都市計畫建築博士」李婉鈺，還有她的政策內容，並且放上一張長髮飄逸的露肩照片，但左上角卻寫著「National Geographic 國家地理 多元化住宅」，以及《國家地理雜誌》的標誌。廣告引發民眾聯想，《國家地理雜誌》是否與李婉鈺有合作。

《國家地理雜誌》對此發出嚴重聲明，指本公司絕無與任何地方公職選舉之候選人有合作事宜，近日發現某候選人未經本公司同意，擅自於競選文宣上使用國家地理中英文商標，本公司已連絡並要求撤下相關之文宣物品，並由法務部門尋求法律途徑處理。

許多《國家地理雜誌》的粉絲表示，真的超誇張，應該直接提告，「擅自濫用就是不對」、「開告了啦」、「大吉大利」、「直接告下去就對啦，再拖下去選舉就結束了，是要等下一期出刊嗎？」、「臉皮這麼厚」、「宣傳車都有了！太扯！」、「還都市計劃建築博士？不尊重別人的商標權！」、「素質真的有夠差」。

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