馬英九金門輔選咳不停 拚命力挺楊鎮浯

2018-11-16 23:38

〔記者吳正庭／金門報導〕金門5合1選舉競爭白熱化，前總統馬英九今天到金門輔選，不顧風寒，即使數度咳嗽，仍在造勢大會台上，力挺國民黨縣長候選人楊鎮浯；這已經是他半年內第四度到金門，他說，對手陳福海雖是無黨籍，但這場金門縣長選舉，本質上就是藍綠對決。

馬英九說，民進黨中央未提名金門籍的民進黨員陳滄江參選縣長，而支持所謂的「在地力量」；陳福海日前表態支持一向稱自己是「墨綠」的台北市長柯文哲，而柯文哲的競選總幹事小野還幫民進黨高雄市長候選人陳其邁拍了一支影片，若說楊鎮浯和陳福海的競爭不是藍綠對決！誰會相信？

馬英九下午抵金，首站直奔金門縣台灣原住民協進會，不僅發揮語言天分，用各族母語請安、介紹姓名，與原住民朋友互動熱絡。晚間，馬英九似乎龍體欠安，為楊鎮浯發聲的20分鐘裡，至少5次因咳嗽中斷，他也覺得「喉嚨有點癢癢的」，但仍不忘大力推薦楊鎮浯，他「賣命的演出」，讓台下阿伯、阿嬤不禁心疼地說，「啊是有要緊沒有？」

國民黨前主席洪秀柱、高雄市長候選人韓國瑜也拍了影片，在造勢大會上播放，懇托金門鄉親力挺楊鎮浯；立法委員江啟臣、李彥秀、柯志恩、許淑華等人情義相挺，專程跨海站台，一致期盼未來到金門，楊鎮浯能以縣長身分歡迎大家。