韓國瑜拚觀光「冬天邀俄羅斯富豪坐遊艇來高雄」 網友狂酸

2018-11-16 23:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄如何拚觀光？國民黨高雄市長候選人韓國瑜再發奇想，表示冬天俄羅斯富豪、日本富豪，可以坐遊艇來高雄，被網友狂酸不輸南海挖石油，又是天馬行空的直銷術。

根據TVBS報導，當對岸以政治手段限縮中國客開放，難道台灣只能靠中國客拼經濟嗎？，並分別訪問兩位高雄市長市長候選人，未來如何拚觀光？

民進黨高雄市長候選人陳其邁說：「獎勵所有旅行業者，把國外旅客帶進來，現在一年是100到200萬獎勵金，我擔任市長後，第一年我就會把預算編足，提高到1千萬。」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜則說：「不光陸客，我還會開發沙烏地阿拉伯、俄羅斯富豪，為什麼，我們有最好的碼頭，俄羅斯富豪、日本富豪，天氣冬天到了冷啊，他可以坐他遊艇來高雄啊。」

兩相比較之下，網友對韓國瑜的說法一面倒狂噓，批說：「洗腦話術又來了」、「請問俄羅斯開遊艇來要多久啊？」、「開遊艇來台灣？ 富豪不會幹傻事」、「你有夢想嗎?你敢做夢嗎?高雄發大財了」、「真的是直銷大師」、 「是要人家遊艇從波羅地海開出來 ，還是從旅順開出來？」

一名網友更精闢分析說，上過國中地理課就知道了，俄羅斯只有北冰洋莫曼斯克一個不凍港，那裡冷得要死，沒有俄羅斯富豪會在那放遊艇的。

該網友說，國中歷史也有學過，波羅的海艦隊繞過半個地球，因為累個半死被日本殲滅的故事，我覺得他們要把船開來高雄，應該滿累的。

該網友強調，俄羅斯的富豪，私人別墅與遊艇都在在黑海海濱，而且沒有遠洋能力，還要經過被土耳其控制的海峽才能出海，很麻煩的，所以我想俄羅斯富豪是沒辦法坐他的遊艇開來高雄的。