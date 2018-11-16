林佳龍臉書直播森林音樂會 網友感動狂讚

林佳龍臉書直播「聆聽花開的聲音」森林音樂會，讓大批網友超感動。（台中市政府提供）

2018-11-16 23:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博各項造景中，以后里森林園區地表最大機械花「聆聽花開的聲音」最受矚目。台中市政府今（16）晚邀請國立台灣交響樂團舉行一場別開生面的跨界音樂會，交響樂與機械花朵開合、光影轉換秀相呼應，讓遊客驚豔不已。市長林佳龍也同步在臉書分享直播，讓大批網友相當感動，貼文後吸引網友留言、轉傳分享。

高15公尺的大型裝置藝術「聆聽花開的聲音」，由台北世大運聖火裝置藝術團隊豪華朗機工設計，並與市府、在地企業共同創作，表面由697個仿生花開機制包覆，動用超過17萬個零件，每朵小花需靠15隻支架協力完成，遠看像是充滿未來感的紅色繡球花形結構。

國台交今晚在現場演奏「花之圓舞曲」、「桃花過渡」，以及由「雨夜花」、「菅芒花」等6首台灣歌曲改編而成的花博組曲；另外機械花既有的曲目「光落物生」、「聆聽花」等，讓現場遊客及網友都共同沉醉在迷人的森林音樂中。

「林裡傳出優美的交響樂，果然不同凡響耶」、「機械花隨之舞動，感覺很特別」、「科技與音樂的結合，視覺與聽覺的享受，太棒了」，網友在林佳龍的臉書反應熱烈，盛讚這是一場精彩又特別的音樂饗宴。

網友也表示，創新的台中世界花博是台灣人的驕傲，能在台中辦花博是林佳龍市長的能力，也是台中市民的福氣，台灣人民應該來台中分享這個政績。網友也肯定林佳龍讓台中市大改變，彷彿搖身一變，很有活力，把不可能的任務大改裝。

有在地網友說，后里是我的家鄉，開闢為台中世界花博展區，是一種榮耀，令人感動；更有網友表示自己是新移居到台中的市民，台中市民真的好幸福，台中加油！