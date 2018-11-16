現身力挺蘇貞昌 水牛伯：可以責備但不能放棄民進黨

前行政院長游錫堃今晚到蘇貞昌在淡水舉辦的造勢音樂會站台。（蘇貞昌辦公室提供）

2018-11-16 22:43

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚起展開一連12場的造勢晚會，首場選在淡水捷運站後方廣場舉辦，湧進3000多名的支持者，前行政院長游錫堃也到場力挺，除讚聲蘇貞昌的能力，更告訴支持者，民進黨一直走在正確的道路上，也許做得還不符期待，人民可以責備，但不能放棄民進黨。

游錫堃致詞時表示，不論年金改革、轉型正義，民進黨都正在努力，4年前他參選新北市長時，雖然選前民調差距很大，但票投出來很接近，這次已逐漸追上，希望大家都要把票投出來，一定要讓蘇貞昌當選。

游錫堃還講到，這次選舉很多人對他說，民進黨在新北、高雄選得很辛苦，跟兩年前的總統、立委選舉不同，大家對民進黨中央完全執政，不如期待那麼好，到底是期待太高，還是做的不夠？

游進一步表示，他不是為中央執政辯護，因為執政好壞，要問老百姓，但民進黨是14億人口華人地區的第一個民主政黨，當然做得比較辛苦，如果做得不符期待，人民能夠責備，但不能放棄民進黨。

游錫堃更強調，民進黨一路走來，32年都沒有走鐘，只是部會首長經驗不足，不懂得如何庖丁解牛，不過從年金改革、轉型正義來看，民進黨確實走在正確的道路上。游也說，蘇貞昌夠了解新北市，當年政績很好，又當過行政院長，若回來新北當市長，一定能做得比別人更順、更好。

蘇貞昌致詞時則談及，他跟對手同樣做8年，在他任內打造淡水漁人碼頭、八里左岸、十三行博物館及種種建設，對照在朱侯領導下，新北市越來越比不過人家，「正的就做這樣了，副的還能期待嗎？」

他更情緒激動、眼眶泛紅地跟台下支持者說，自己打拚一輩子，就為守護台灣，「這次回來選，就是不甘心打拚出來的台北縣被比下去！」他爭取的不是一個位置，而是一個讓新北更好的機會。支持者則回以熱烈的凍蒜聲。

蘇貞昌除了請大家比較，還強調「預算哪裡來我最清楚」，他將讓新北再次衝衝衝，如同隔壁的基隆、桃園、新竹，「選對人、會做事，4年就能改變一座城市！」

  • 民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在淡水舉辦造勢晚會，進場時熱情支持者搶著握手。（蘇貞昌辦公室提供）

    民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在淡水舉辦造勢晚會，進場時熱情支持者搶著握手。（蘇貞昌辦公室提供）

  • 民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在淡水捷運站後方廣場舉辦造勢晚會，湧入眾多支持者。（蘇貞昌辦公室提供）

    民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在淡水捷運站後方廣場舉辦造勢晚會，湧入眾多支持者。（蘇貞昌辦公室提供）