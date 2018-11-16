現身力挺蘇貞昌 水牛伯：可以責備但不能放棄民進黨

前行政院長游錫堃今晚到蘇貞昌在淡水舉辦的造勢音樂會站台。（蘇貞昌辦公室提供）

2018-11-16 22:43

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚起展開一連12場的造勢晚會，首場選在淡水捷運站後方廣場舉辦，湧進3000多名的支持者，前行政院長游錫堃也到場力挺，除讚聲蘇貞昌的能力，更告訴支持者，民進黨一直走在正確的道路上，也許做得還不符期待，人民可以責備，但不能放棄民進黨。

游錫堃致詞時表示，不論年金改革、轉型正義，民進黨都正在努力，4年前他參選新北市長時，雖然選前民調差距很大，但票投出來很接近，這次已逐漸追上，希望大家都要把票投出來，一定要讓蘇貞昌當選。

游錫堃還講到，這次選舉很多人對他說，民進黨在新北、高雄選得很辛苦，跟兩年前的總統、立委選舉不同，大家對民進黨中央完全執政，不如期待那麼好，到底是期待太高，還是做的不夠？

游進一步表示，他不是為中央執政辯護，因為執政好壞，要問老百姓，但民進黨是14億人口華人地區的第一個民主政黨，當然做得比較辛苦，如果做得不符期待，人民能夠責備，但不能放棄民進黨。

游錫堃更強調，民進黨一路走來，32年都沒有走鐘，只是部會首長經驗不足，不懂得如何庖丁解牛，不過從年金改革、轉型正義來看，民進黨確實走在正確的道路上。游也說，蘇貞昌夠了解新北市，當年政績很好，又當過行政院長，若回來新北當市長，一定能做得比別人更順、更好。

蘇貞昌致詞時則談及，他跟對手同樣做8年，在他任內打造淡水漁人碼頭、八里左岸、十三行博物館及種種建設，對照在朱侯領導下，新北市越來越比不過人家，「正的就做這樣了，副的還能期待嗎？」

他更情緒激動、眼眶泛紅地跟台下支持者說，自己打拚一輩子，就為守護台灣，「這次回來選，就是不甘心打拚出來的台北縣被比下去！」他爭取的不是一個位置，而是一個讓新北更好的機會。支持者則回以熱烈的凍蒜聲。

蘇貞昌除了請大家比較，還強調「預算哪裡來我最清楚」，他將讓新北再次衝衝衝，如同隔壁的基隆、桃園、新竹，「選對人、會做事，4年就能改變一座城市！」