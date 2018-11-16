「音樂方城市」鄭朝方開唱 串連年輕人改變竹縣

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，今（16）晚在竹北市文化公園舉辦「音樂方城市」活動，演唱多首50到70年代的經典好歌。 （記者廖雪茹攝）

2018-11-16 22:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，今（16）晚在竹北市文化公園舉辦「音樂方城市」活動，演唱多首50到70年代的經典好歌，邀請鄉親共同回味青春時期，期望透過音樂，串連新竹縣年輕人來改變自己的家鄉。

鄭朝方競選團隊表示，童趣方城市活動獲得廣大親子的認同與支持，因此鄭朝方決定，用48小時的時間，來為年輕族群籌辦「音樂方城市」，邀請5、6甚至是7年級生，共同回味青春時期的經典歌曲。活動前，鄭朝方也清唱了最近流行的「愛江山更愛美人」來宣傳音樂方城市。

同時，鄭朝方也邀請他在青春歲月遇過的人，像是在人間衛視、環宇電台擔任主持人認識的朋友、忠信學校校友等，現場一起度過歡樂時光。

「音樂方城市」吸引許多鐵粉到場聆聽，沉浸在悠揚的歌聲中。許多支持者說，每次看到鄭朝方唱歌，就讓他回想起學生時代，唱歌給戀愛對象聽的時光，現在看到鄭朝方願意為家鄉付出一份心力，決定要用選票支持年輕人。

鄭朝方競選團隊表示，本週末兩場童趣方城市旗艦場，17日下午2點半，在竹北水圳森林公園，安排YOYO家族的柳丁哥哥、天竺鼠姐姐、TAYO小巴士等表演；18日下午2點半將移師竹東河濱公園的竹東夜市停車場草地，同樣邀請YOYO家族成員和宇宙馬戲團演出。