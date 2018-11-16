台南市議員二選區綠營內訌！他告急籲團結 喊建F1賽車場

2018-11-16 23:32

〔記者楊金城／台南報導〕台南市議員選舉第二選區10搶5，選情激烈，綠營傳出內訌，民進黨議員候選人王平川今天喊話要黨籍議員不應為無黨籍議員候選人助選，要「適可而止」，齊心團結，為民進黨在第二選區衝出3席全上全壘打。

民進黨在第二選區提名的陳俊安和王平川近日先後發出告急文宣，爭搶「確保民進黨第二席」，波及競選連任議員的另一名候選人蔡蘇秋金，讓綠營內訌檯面化。

對於民進黨籍議員侯澄財為同區無黨籍議員候選人陳昆和助選、蔡蘇秋金為同區無黨籍議員候選人謝財旺站台，王平川今天說，「請適可而止」。

王平川說，蔡蘇秋金選情相對穩定，應發揮「母雞帶小雞」，團結齊心對外，在二選區揮出全壘打。

王平川並開出三大政見，爭取興建F1賽車場、海洋博物館和在大北門的佳里、七股、西港、北門、學甲、將軍等6行政區設庇護工廠照顧弱勢族群，其中，爭取F1賽車到台灣比賽，雖然難度高，但一旦成功，能提高台灣在國際知名度和吸引外國車迷到台灣來，賺取觀光財，引起話題。

蔡蘇秋金說，同志自己要努力拚，現在民進黨執政大環境不好，沒有拿民進黨旗幟就能分票的道理。她也說明，之前在學甲區里長陳敏男競選服務處成立時，碰上謝財旺，只是「說場面話」，沒有助選，她能「深入敵營」爭取支持，黨部反而要誇讚她。

侯澄財不再競選，這次支持陳昆和參選議員，他說，他和陳昆和是北門同鄉，陳昆和過去都支持民進黨，他支持陳昆和接他的棒子「並不為過」，如果要黨紀處分他，「開除就開除，沒什麼」。

民進黨台南市黨部主委黃先柱說，選戰最後衝刺，期望民進黨市長和議員聯合競選、掃街把選情衝上來，將選票、議員席次極大化，在二選區提名3人蔡蘇秋金、王平川、陳俊安能打出全壘打。

黃先柱說，侯澄財為陳昆和違紀助選，已通報中央黨部。蔡蘇秋金是否違紀助選，尚待了解。

台南市議員第二選區10搶5，除民進黨提名3人外，國民黨提名方一峰，基進黨提名蘇鈺雯，無黨籍候選人有蔡秋蘭、陳朝來、謝財旺、陳昆和、陳雅慧，選情緊張。