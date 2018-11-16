蔡英文催票盼花蓮更好 劉曉玫誓言「終結傅家王朝」

民進黨在花蓮舉行「改革不回頭、鬥陣顧台灣」造勢晚會。（記者王錦義攝）

2018-11-16 21:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨今晚在花蓮舉行「改革不回頭、鬥陣顧台灣」造勢晚會，總統蔡英文、行政院長賴清德等人都到場，幫縣長候選人劉曉玫等候選人助選。蔡英文說，花蓮過去一直在原地踏步，花蓮值得更好、也必須要更好；行政院長賴清德也開出交通、農業、觀光「三大嫁妝」，希望帶動花蓮發展。

蔡英文說，「選對人，會做事，4年改變一座城市」這是這次選舉當中，最讓人印象深刻的一句話。4年前，人民給民進黨機會，很多縣市首長在每一個地方，都拿出實在的政績，沒有讓人民失望；有很多人，都是在地方一步一腳印，耕耘出今天的成果。民進黨可以在南部長期執政，是因為從來不敢忘記初衷，不敢忘記當年人民為什麼決定要勇敢改變，給民進黨機會。

蔡英文說，她有一個幕僚常常開自己玩笑，說自己是「花蓮國」來的，這是一個很無奈的玩笑，相信沒有人希望自己的故鄉自成一國，無論在發展或就業上面，都落後其他的地方。花蓮不是花蓮國，請給民進黨機會，絕對會做好、帶來改變，給劉曉玫4年，保證花蓮一定脫胎換骨，絕對不會是台灣落後的那一國。

過去的中央政府，不夠重視區域均衡發展，蔡英文說，安全和方便的交通，都是東部人的基本人權，絕對不應該是奢求，過去沒有做到的，她跟賴清德一定會來做；過去的地方政府，也沒有很用心在推動花蓮的發展跟進步；花蓮需要真心為花蓮的地方政府，幫中央在第一線推動、在第一線衝，所以這次選舉要拜託大家支持「勇敢改變」的劉曉玫。

賴清德則說，劉媽媽說要把花蓮的女兒劉曉玫嫁給花蓮縣，他籌備了三大嫁妝，首先，花蓮要有一條安全回家的路，花東鐵路全面雙軌、購買新的列車，蘇花改未改路段加強安全；第二個嫁妝是打造海洋文化觀光特區，成立海洋資源博物館，發展花蓮陸、海、空三D立體觀光活動；第三個就是成立全國最大的有機農業園區，劉曉玫已做好準備，與中央共同行銷，同時讓農業成為六星級觀光農業。

劉曉玫說，競選主軸叫做「勇敢改變」，她要終結傅家王朝種種骯髒的、見不得光的弊端。若當選縣長要推動「新四不一沒有」的工程文化，「不」浪費納稅錢、「不」占廠商便宜、工程「不」臨陣磨槍、「不」會把問題推責給中央，讓廠商「沒有」恐懼，希望讓人民的納稅錢真正用需要的建設上，企業才願意投資花蓮、繁榮花蓮。