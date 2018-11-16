站台搶救子弟兵許乃文 花媽籲保住議會過半關鍵一席！

花媽陳菊牽起子弟兵許乃文的手，籲請鄉親要保住議會過半關鍵的一席。（記者黃建華攝）

2018-11-16 21:55

〔記者黃建華／高雄報導〕選戰進入倒數第8天，前鎮小港民進黨市議員候選人許乃文選情告急，總統府祕書長陳菊為了搶救子弟兵，今晚在「許乃文草衙後援會」站台相挺，立委賴瑞隆也到場讚聲，籲請保住民進黨市議會過半最關鍵的一席。

許乃文今晚在「草衙後援會」疾呼，外界傳聞他是「最穩的」一席，這種謠言真的會害慘他。他分析，面對7位現任議員的競爭，以及泛綠小黨的夾殺、分票，他的選情相當危險。

許乃文強調，前鎮小港是民進黨這次選戰的最後堡壘，而他是民進黨席次過半的關鍵，呼籲大家一定要集中選票，不要讓國民黨將議會「整碗捧去。」

總統府秘書長陳菊也專程到場救援子弟兵許乃文。她說，許乃文是前鎮小港唯一民進黨新人，受到國民黨議員及其他參選人的夾殺，但許乃文這一席是民進黨過半的關鍵。

陳菊表示，如果這次民進黨無法過半，許多建設將無法推動。他無法想像高雄市議會回到過去被國民黨把持的時代，諸如一口氣刪掉57億預算、擋下對高雄未來有重大幫助的建設，讓高雄大走回頭路等等。所以她才特地回高雄搶救許乃文，不只要守住過半關鍵一席，更要保護高雄的未來。