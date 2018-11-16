林佳龍、王立任、楊典忠聯合造勢 盼選民支持連任

林佳龍（左5）、王立任（左6）、楊典忠（左4）盼選民支持。（記者張軒哲攝）

2018-11-16 20:48

〔記者張軒哲／台中報導〕選戰進入倒數，台中綠營人士今晚齊聚海線，於清水舉行「林佳龍、王立任、楊典忠聯合造勢晚會」，吸引數千名支持到場，場面盛大，眾人齊呼凍蒜。林佳龍說，4年來讓海線港區進步看得見，三井OUTLET將開幕，摩天輪夜間閃閃發光，象徵海線的進步。

今天晚會在清水區大秀國小旁體育場舉行，歌手袁小迪、方馨、李素專等人站台演唱。名主持人鄭弘儀到場助講，大讚花博的成功，獲得民眾熱烈掌聲。

林佳龍說，台中港地區經過蔡其昌、楊典忠與王立任等人爭取，建設越來越多，高美濕地、海洋生態館、梧棲魚貨中心等，讓港區越來越繁榮，改變看得見，這次選舉對海線是關鍵選舉，呼籲民眾繼續讓楊典忠與王立任一起進入議會，跟他一起努力拚市政，拜託民眾呼朋引伴投票，讓港區兩席民進黨議員全壘打。另外，也邀請市民去看花博，給他跟市府團隊肯定。

楊典忠說，這次抽到7號，就像太太說的，服務像7-11超商24小時不打烊，自己擔任議員多年來，始終如一，服務到家，盼上次支持的選民，繼續用選票肯定；王立任說，自己長期關心教育，但這次市議員有多人都是梧棲出身，讓他連任之路備感壓力，呼籲民眾用選票支持。

立法院副院長蔡其昌說，看到這麼多港區居民相挺，他才有機會當立委跟副院長，這次自己全力輔選林佳龍連任，因為林佳龍讓港區改變，讓台中港有港又有市，12月12日三井OUTLET將開幕，代表港區起飛，大步邁前。

相關影音