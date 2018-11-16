韓國瑜10大金句曝光！ 網友噓爆：根本幹話大全

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（資料照）

2018-11-16 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選情備受關注，其中，參選至今驚人之語不斷的國民黨候選人韓國瑜，提出的政策被認為不切實際，日前還被藝人雞排妹嘲諷造勢晚會宛如直銷大會，認為韓國瑜是來高雄「做直銷的」。「DailyView 網路溫度計」日前也公布韓國瑜網路討論度最高的「10大金句」，但網友看完紛紛狂噓，認為根本是「幹話大全」。

「DailyView 網路溫度計」透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出韓國瑜討論最高的 10大金句，寫道「韓流來勢洶洶，韓國瑜說話直白簡單易懂，還沒聽過真的就落伍了！」

韓國瑜10大金句依序為「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」、「一萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺」、「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」、「擁有了一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心」、「民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路」、「蓋愛情摩天輪上去做愛做的事」、「我希望陳其邁委員趕快政治斷奶」、「禿頭的不怕別人拔毛，放馬過來」、「禿子跟著月亮走」與「讓台北去弄政治，讓高雄來拚經濟」。

相關新聞被轉貼到PTT遭網友噓爆，紛紛留言「韓根本沒政見.. 全部都是口號」、「根本是幹話大全」、「韓語錄要超越毛語錄了」、「這種造神讓本來支持韓的人開始厭惡」、「原來是十大幹話 還以為是什麼金句」、「可以去應徵當夜市叫賣 很有天賦阿」，一名網友更不滿表示，「以前根本沒有又老又窮這段話...自從被他說這段話後 同事一直說...X 根本政治語言唱衰高雄」。

名嘴余莓莓日前在節目看完這韓國瑜10金句，也忍不住批評，「這十大金句還不是最精采的」，認為韓國瑜打從參選以來，就是都在靠「練肖話」搏版面。