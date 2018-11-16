選戰最後階段 馬士元力挺綠議員全力搶票

2018-11-16 22:10

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰將至，市長、議員候選人紛紛在最後階段全力搶票，邀請知名人物一起掃街，「拒搭普悠瑪的學者」馬士元今天公開力挺台北市議員阮昭雄、顏若芳、謝維洲。馬士元表示，過去三位議員關心防災政策，甚至自費到先進國家學習防災經驗帶回台北，讓台北防災規劃更加完整。

台北市議員阮昭雄、顏若芳、謝維洲今天在馬士元的陪同下，到台北市濱江市場掃街。馬士元在2013年普悠瑪通車時曾指出台鐵養護資源不足，拒絕搭乘普悠瑪，他過去也致力於防災的議題。

馬士元坦言，今年因大環境影響，三位議員選情艱困，但他們過去對台北防災規劃相當有貢獻，甚至自費到東京、洛杉磯等災害防救單位學習先進國家的防災經驗，並帶回台北，讓台北防災規劃更加完整。

馬士元指出，謝維洲長期關注士林北投老屋安全，提案爭取老宅抗震檢測預算；顏若芳曾拍攝防災宣導影片，並關心女性及弱勢團體的防災需求；阮昭雄致力於台北市防災基礎建設，像是建立防災士培訓制度、首都圈防災演習等。

顏若芳表示，防災概念應不斷宣導和教育，讓民眾都能夠了解，能夠在危急時應變；阮昭雄表示，過去他推動防災政策，如今已有多項成果，像是推動救災道路老屋快篩健檢、促成2016年北北基桃跨區、跨夜的聯合演習等。