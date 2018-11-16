助攻魏明谷！鄭文燦、林佳龍陪掃街 直搗王惠美鐵票區

桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍今晚雙雙幫彰化縣長魏明谷、和美鎮長候選人陳文彬站台。（記者劉曉欣翻攝）

2018-11-16 21:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不入虎穴，焉得虎子！國民黨彰化縣長候選人王惠美的鐵票區和美小鎮，今天晚上熱鬧滾滾，民進黨桃園市長鄭文燦陪同魏明谷車隊掃街，台中市長林佳龍也來站台，文化部長鄭麗君也來了，全面拉抬魏明谷縣長聲勢，吹響和美鎮長候選人陳文彬力拚到底的號角。

和美鎮是彰化縣人口排名第三名，僅次於彰化市與員林市，更追上鹿港鎮，民進黨在和美鎮長選舉中，從未正式推出人選；而上回立委選舉，鹿港、和美選區更被視為艱困選區，就因為這一區的立委叫做王惠美，王惠美是鹿港女兒、和美媳婦。

雖然鹿港鎮也是王惠美的票倉，但鹿港長期都有親綠選民，因此，王惠美在第二任鹿港鎮長任期未滿就當選立委後，民進黨推出黃振彥就奪下鎮長寶座，在鹿港版圖成功插旗；反觀和美鎮，民進黨遲遲無法推出和美鎮長候選人，直到最後一刻推出陳文彬上陣，深藍長期鞏固和美基層，都讓綠軍難以突圍，尤其在這次縣長選戰當中，比鹿港更難以突破藍天防線。

因此，民進黨今晚重兵壓陣，由於和美鎮長候選人陳文彬曾任導演、演員與文化局長，今晚「大咖」全走文化路線。

林佳龍說，4年前他跟魏明谷一起辭立委，一起當選縣市長，這次也要一起連任，台中捷運也要延伸到彰化市，尤其是和美就與台中一溪之隔，讓台中、彰化一起贏得選舉來共同發展。

鄭文燦說，魏明谷4年的施政，讓地方創生，選對人就可以讓城市改變，他跟魏明谷認識20多年，他是個堅持對的事就做的人。

魏明谷說，彰化縣也正在在轉型為綠能大縣，他在和美投資污水下水道、全新體育場，就是讓和美邁向更好的未來。

陳文彬指出，和美不是文化沙漠，擁有很好的文化底蘊，尤其在即將邁入和美市的關鍵時刻，更要打造宜居、文化的城市，這都需要有執行力的首長，才能讓和美變得不一樣。