我未獲邀出席INTERPOL 外交部感謝8友邦發聲力挺

2018-11-16 19:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕國際刑警組織第87屆大會將於11月18日到21日在阿拉伯聯合大公國的杜拜召開，我國今年依循2016年來的慣例，致函秘書處表達參與意願，不過仍未獲國際刑警組織邀請出席。外交部今發布新聞稿表示，此次共有8友邦與多個理念相近國家、國際媒體替台發聲，外交部對此表達誠摯感謝。

為爭取台灣參與國際組織空間，內政部警政署刑事警察局局長蔡蒼柏於9月致函國際刑警組織秘書長史托克（Jurgen Stock），申請以觀察員身分出席大會，並盼有意義參與各項活動及機制，包括使用全球警察通訊系統（I-24/7）。不過外交部在10月中時表示，INTERPOL秘書長辦公室回覆拒絕邀請台灣，外交部對此表達強烈遺憾與不滿。

外交部今發布新聞稿說，我國友邦貝里斯、宏都拉斯、尼加拉瓜、索羅門群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及史瓦帝尼等8友邦已分別致函INTERPOL秘書長Jürgen Stock，要求INTERPOL儘速就臺灣的參與做出務實可行的安排。預期其他友邦也會在大會期間以適當方式發聲支持我案。

此外，外交部表示，包含美國國務院及司法部、與多位「國會臺灣連線」在內的參眾議員都曾公開表達支持臺灣有意義參與INTERPOL的立場。在歐洲方面，台灣則獲得德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）肯定臺灣在國際事務上扮演的角色，並支持臺灣參與INTERPOL的訴求；英國也有多位議員透過發表聯合聲明、抑或質詢方式，替台發聲；甫訪台的法國國民議會友臺小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）也說，不能以政治觀點排除臺灣參與INTERPOL。

外交部說，國際媒體間目前已有超過85篇相關報導及評論。內政部警政署刑事警察局局長蔡蒼柏所撰，以「共同合作邁向更安全的世界 支持臺灣以觀察員身分參與『國際刑警組織』」為題的專文，獲得美國、新加坡等重要媒體刊登。

外交部說，INTERPOL的宗旨既為連結全球警察，建構更安全的世界，即不應將臺灣排除在外。為確保全球打擊跨境犯罪的合作體系沒有缺口及漏洞，INTERPOL應儘速就納我參與做出務實可行的安排。未來將持續與內政部警政署等相關機關共同合作推案，積極爭取擴大國際友我力量。

中華民國曾為國際刑警組織一員，但中華人民共和國於1984年第53屆大會獲准加入後，意圖把中華民國更名為「中國台灣」，中華民國拒絕接受而退出組織。