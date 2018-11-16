網紅廣告小妹勸告韓國瑜 「畫大餅人人都會」

2018-11-16 19:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕網紅廣告小妹（凡槿）今天在臉書發文，表示她原本欣賞過韓國瑜，但韓接連拋出天馬行空般的政見，卻沒有提出具體實行方向，「大哥，畫大餅人人都會」。

廣告小妹出生於上海，是一名知名部落客，平時會在網路上針對時事發表自己的意見，幽默的語調和犀利的文字，使她累積許多粉絲。

廣告小妹今天在臉書發文說，她是台灣新住民，中國新娘一枚（順便抱怨居留證好難辦）。

她指出，曾經欣賞過韓國瑜，面對王世堅的無理取鬧，居然能忍住不朝他丟皮鞋，我敬佩；也曾經崇拜過你，沒幾根頭毛、頭型也不好看，卻能樂觀面對這個世界。

她說，是你（指韓國瑜），讓我對台灣政界多了一絲希望。但自從你參選高雄市市長後，我就看不懂你了，接連拋出天馬行空般的政見，卻沒有提出具體實行方向。「大哥，畫大餅人人都會」。

廣告小妹認為，韓國瑜現在的人氣，建立於藍軍鐵粉外，還有許多人對民進黨的忍無可忍。韓國瑜給了他們希望，相信選了韓，高雄會變不一樣。

她強調，可我卻對你（指韓國瑜）越來越沒有信心，你就像我從前喜歡過的男子，說的比做的多，最後連說都沒誠意。你說高雄又老又窮，但哪個國家、哪個城市沒有老窮酸的那一面？

她說，是的，你指出了現實，可我更想聽你打算怎麼解決問題。愛情產業、醫療觀光、青年創業，老實說，這些我都不看好。

廣告小妹說，你拉著王金平站台，我心涼了一半。多希望你能當國民黨的那股清流，少跟他這種人黏糊。

她說，拚經濟固然重要，但台灣不是我祖國，民主化這麼多年一切都回不去了。你想要的無意識形態台灣社會，可能會令你失望。