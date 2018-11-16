時力3議員候選人聲明「愛高雄」 點名中國對台灣民主有敵意

2018-11-16 22:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高雄市黨部今晚以「愛高雄、我們可以」為題，為時力高雄市議員候選人林子盟、黃捷、林于凱發出共同聲明，直言「韓流」竄起，異常大增的網路聲量和新聞量，已被指為明顯有境外勢力介入，對台灣民主有敵意的不是別人，就是中國！

時力指出，投入高雄市議員選舉至今，有很多惡意攻擊、詆毀高雄的口號和說詞，大量透過新聞、臉書、LINE群組傳播，讓許多未曾住過高雄的朋友，對高雄有了刻板想法，讓很多高雄鄉親很焦慮。點名這些話術試圖透過激起負面情緒的方式，來動員市民把選舉變成一種「報復」行動，台灣民主化走了30年，現在卻出現這樣「倒退」的選舉語言，讓高雄蒙上陰影，令人憂心忡忡。

時力認為，韓流竄起，異常大增的網路聲量和新聞量，都已被指為明顯有境外勢力介入，對台灣民主有敵意的不是別人、就是中國。

時力說，每每在象徵台灣民主不斷前進的選舉前夕，中國、這樣一個境外敵對勢力，總是會使出所有招數，恐嚇、放話、欺壓，甚至羞辱在中國工作的台灣人，企圖干預台灣選舉，藉以遂行其統戰目的。

一夕之間，今年高雄的地方選舉，升高成為抵抗中國威權主義擴張、和捍衛台灣民主的重要時刻，除決定高雄的未來，也影響台灣未來。

但回歸到參選初衷，是因為高雄是時力要深耕、成家的城市，時力許諾給高雄更好未來，深刻感受到高雄的美好和潛力，不需要細數城市發展歷程，高雄從重工業的經濟引擎逐漸轉型，這城市已經有了很穩固的地基，當然也帶來了不少過去專注在發展上所帶來的後遺症。

時力強調，城市需要修復和喘息，轉型和改變，就是高雄目前最需要的，轉型，是民主深化，從產業民主、議會民主、社會民主著手；改變，是公開透明，監督要到位、市民要參與、社會要公義。

時力指出「愛高雄」不只是嘴巴說，而是要親身參與高雄的轉型、成為推進高雄進步的力量；時代力量三位高雄市議員候選人，都是出生、成長在高雄，或來到高雄求學就業、進而落地生根的高雄人，「愛高雄，我們（時力3位候選人）可以」。