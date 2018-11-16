韓國瑜反問「雞排妹是誰？」 網轟：思路勝你萬倍的人

韓國瑜（右）稱不知道雞排妹（左）是誰，被網友砲轟。（左圖擷取自雞排妹臉書，右圖資料照）

2018-11-16 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕藝人雞排妹鄭家純連日來針對國民黨籍高雄市長韓國瑜提出個人見解，先批韓國瑜有如是在高雄做直銷，韓國瑜稱經濟政見很抽象「是一種決心」，也被雞排妹諷「講幹話」；韓國瑜則說，不知道雞排妹是誰，被網友嗆「思路勝你萬倍的人」。

《蘋果》報導，韓國瑜陣營轉述韓國瑜心聲指出，當韓國瑜聽聞雞排妹頻頻在節目上批他做直銷、講幹話，他本人對此問道「雞排妹是誰？」也呼籲對手陣營為他設置紀律小組，所有想要抹黃、抹紅、抹黑的人都必須排隊守秩序，否則將受到外界批評。

雞排妹近期內先在《三立電視台》「驚爆新聞線」節目中說，韓國瑜的造勢活動宛若直銷大會，而韓國瑜就是「來做直銷的」，而後又於節目「新台灣加油」中指出，韓國瑜說自己的經濟政見很抽象「是一種決心」，這番言論猶如「講幹話」，諷刺韓國瑜是否在說自己的「決心很抽象」？

許多網友聽聞韓國瑜不知道雞排妹是誰，紛紛留言指出「雞排妹很有膽識！而且知道太多了」、「雞排妹是你韓國瑜看得到吃不到的女神」、「有腦又有胸的女神啊」、「他只知道開賭場，蓋性愛摩天輪」、「雞排妹比大陸包子厲害多了」、「我愛雞排妹」。