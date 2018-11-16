鄭朝方批徐欣瑩白米賄選 綠委憂收米者面臨牢獄之災

2018-11-16 20:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天到立法院，與黨籍立委一同召開記者會，質疑對手民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩送白米涉及賄選，期盼司法能儘速辦理，讓鄉親可以做判斷。民進黨立委吳玉琴也擔憂，收受賄賂可能會有3年以下有期徒刑，對於弱勢者來說是不可承受之重。

鄭朝方表示，最近有許多送米構成賄選遭起訴的案例，第一起是在苗栗頭份，且該案的米還沒貼候選人標籤；新竹縣尖石鄉也有候選人送米，且米還比徐欣瑩送的更小包，已經被新竹地檢署起訴。

民進黨立委鄭運鵬說，這包米達到3公斤，市價大約一百多元。曾任法官的民進黨立委周春米表示，徐欣瑩參選過各類公職，應該清楚法律規定，卻公然違法。雖然送米的時間是在7月，距離離投票日還有一段時間，但目前法律實務上，不會因為競選活動還沒開始或離投票還有一段時間，就不構成賄選。

民進黨立委吳玉琴憂心，這樣的做法是假藉愛心，卻陷里長和弱勢家庭於不義，投票受賄罪，收受賄賂者，可能處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，對弱勢者來說是不可承受之重。

出身社福團體的民進黨立委李麗芬也表示，根據衛生福利部的社會福利考核，新竹縣在婦女和家庭支持都是全國最後一名，徐欣瑩候選人為何不好好提出新竹縣的婦女和弱勢政策，卻用這樣的方式拉攏經濟弱勢朋友，這是假愛心、真賄選。也希望檢調單位快點採取行動，不要讓弱勢朋友被拖累。