上限30元！選舉小物琳瑯滿目 價格認定引發爭議

澎湖選戰激烈，各種選舉小物琳瑯滿目，包括垃圾袋、牙膏組及仙楂糖等。（記者劉禹慶攝）

2018-11-16 18:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選戰進入最後倒數階段，各陣營候選人除了宣傳車、沿路插旗、造勢晚會外，隨文宣發放的小物也是五花八門，但價格認定卻是模糊地帶，引發爭議；而在候選人宣傳車之中，澎湖縣政府警察局反賄選小蜜蜂機車隊，表現相當亮眼。

今年澎湖5合1選舉競爭激烈，各級民代選戰都是僧多粥少，因此除了大打傳統選戰外，澎湖各重要路口都是旗海飛揚、看板林立，宣傳車也是大街小巷川流不息，選舉小物更是琳瑯滿目，包括傳統的菜瓜布、原子筆、口罩、衛生紙及打火機等實用價值較高的民生用品，馬公市長候選人蘇崑雄贈送手機防磁波貼。

由於法定選舉小物有30元上限，但產品市價、大批購買成本價、運費等認定都有模糊地帶，引發各界爭議，先前澎湖查獲某縣長候選人涉嫌賄選的免稅品，是20年前自家工廠生產的免稅品，都已生鏽，價格如何認定？還有一位馬公市代候選人致贈保溫杯，中國淘寶未超過30元，但有選民質疑還有運費沒計算，似乎無一依循標準。

另外，隨著選戰腳步接近，各候選人宣傳車穿梭大街小巷，有時易擾人清夢，引發反效果，但澎湖縣政府警察局小蜜蜂反賄選機車隊，卻廣受歡迎，員警騎著新款的電動機車，車身前方及兩側裝設「不買票，不賣票，抓賄選」的宣導看板，車上還有廣播器材，輪流播放反賄選國、臺語錄音，並邀請民眾與「反賄選小蜜蜂」機車合影，並將照片上傳臉書，展現親民作風同時多加宣傳。