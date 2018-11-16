大巨蛋復工還是解約？ 松信區議員候選人政見會論戰

台北市議員選舉公辦政見發表會松山、信義區今天下午登場，多數議員候選人主打大巨蛋議題。（資料照）

2018-11-16 18:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員選舉公辦政見發表會松山、信義區今天下午2點登場，多數議員候選人主打大巨蛋議題。徐巧芯主張大巨蛋復工，但會持續監督市府；游藝主張與遠雄解約；吳崢則質疑台北市長柯文哲對大巨蛋案態度一變再變，若進議會將會強力監督市長，讓大巨蛋有結果。

大巨蛋基地位於光復南路、忠孝東路與市民大道間，原本規劃商場、影城、旅館等附屬設施，但在2015年5月14日遭台北市建管處稽查發現，有79處主要結構未按圖施工，同年5月20日遭勒令停工，至今雙方仍在訴訟中。

大巨蛋的都市設計審議委員會審議、防火避難性能審查、環評及建築執照變更等相關程序也未完成，導致大巨蛋遲遲無法全面復工。

徐巧芯主張讓大巨蛋復工，她認為，市府和遠雄解約將面臨300多億的天價賠償，等於是將人民納稅錢送給廠商，若當選會監督、持續關心大巨蛋的安全以及周圍交通的問題。

游藝主張與遠雄解約，他說，今天是反大巨蛋滿12年的日子，也是他46歲的生日，他認為遠雄不按圖施工，已達違約條件，解約才是終結「黑心弊蛋」的方法。

吳崢質疑，柯文哲對大巨蛋態度反覆，今年5月柯承諾在選前解決大巨蛋，8月再次於媒體前承諾會解決大巨蛋，但如今已是選前一週，想問柯文哲大巨蛋解決了嗎？他說，若進議會，將強力監督市長，讓大巨蛋有結果。

台北市第13屆議員選舉公辦政見發表會松信區於下午2點5分舉辦至6點20分，共分為4個發言時段。根據台北市選舉委員會公告的日程表，松信區21人參選，有16人表定出席政見發表會；不過表定出席的台灣團結聯盟黨籍葉智遠、民進黨籍許淑華、中華民族致公黨籍王振鴻臨時缺席。