韓國瑜競選影片惹議 北漂妹、導演：故事是真的

北漂妹不願受訪，不過透過球團表示競選影片中「自己的故事是真的」，而拍攝該短片的導演也證實她的說法。（圖擷取自Youtube）

2018-11-16 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜找來一名26歲年輕北漂女孩拍攝最新官方競選廣告，結果北漂妹被起底是富邦悍將啦啦隊的Anny，甚至被眼尖網友發現她曾在中國參加節目時自稱「來自台北」。對此北漂妹不願受訪，不過透過球團表示「自己的故事是真的」，而拍攝該短片的導演也證實她的說法。

北漂妹吳尚樺在韓國瑜競選廣告影片《孩子回家紀實篇》中表示，她來自高雄市的三民區，在台北生活已逾10年，最遺憾的事就是爺爺奶奶過世時，在台北要忙工作而沒辦法回去陪他們走最後一段路，講到難過處忍不住落淚。

不過北漂妹被起底後，不但不少網友諷刺「爹親娘親沒有韓導演親」、「台北坐車到高雄有這麼久？」，甚至有網友找出北漂妹曾上中國節目時，曾表示自己「來自台北」，質疑北漂妹這段經歷是「演的」，在網路上引起熱議。

北漂妹對此不願受訪，僅透過富邦團隊表示，影片中的故事都是「真實事件」，而富邦也強調，北漂妹沒有事先報備，此事純屬啦啦隊員的個人行為，不代表球團立場，對於個人私事球團不會追問。而拍攝此影片的導演蔡雅馨則在個人臉書發文，表示此影片的演員們都是努力尋覓而來的在地高雄人，故事也是真實事件，希望大家發揮同理心，不要扭曲事實。

導演蔡雅馨臉書全文請點此連結