韓國瑜造勢會要唱《黃昏的故鄉》 以前是這些人在唱的…

韓國瑜明天要唱《黃昏的故鄉》，被網友怒批沒資格。圖為高雄美濃。（即時新聞攝）

2018-11-16 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍高雄市長韓國瑜明（17）日將在鳳山開唱《黃昏的故鄉 》，引發大量網友深感不滿，痛批韓國瑜羞辱台灣人，因為這首歌是過去名列國民黨黑名單的海外菁英分子，躲避政府追緝無法回國，而在海外唱響的經典名曲。

韓國瑜團隊指出，明天的活動在高雄捷運橘線的鳳山西站外舉行，將演唱《愛你一萬年》、《世界第一等》、《快樂的出帆》與《黃昏的故鄉》；網友們對此感到不可思議，因為這首歌代表的是黨國時代海外菁英心中的痛，質疑韓國瑜有什麼資格操弄不返家奔喪、唱《黃昏的故鄉》？

有網友指出，黨國時代的台灣海外菁英，受到如馬英九此等「抓耙子」檢舉而無法回國，就連在台親人辭世，都因害怕回國被捕而無法入境台灣，諸如出身高雄的音樂家蕭泰然、黃昭堂夫婦、廖述宗、陳婉真等受到黨國迫害的先輩，無法見到家人最後一面，只能淚唱《黃昏的故鄉》。

也有網友說，這首歌想表達的心境是想家卻無法回家，韓國逾完全無法詮釋這首歌曲，就算找「北漂妹」拍廣告，告訴大家她在有高鐵的情況下還是無法回家奔喪，也沒辦法說服大眾，真正的無法回家，是像史明、林義雄、陳菊、林獻堂等人，受到政治迫害歷經重大生離死別，甚至被迫置生死於度外，或是至死無法還鄉，這才叫「無法回家」。

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《黃昏的故鄉》歌詞全文：

叫著我 叫著我 黃昏的故鄉不時地叫我

叫我這個苦命的身軀 流浪的人無厝的渡鳥

孤單若來到異鄉 不時也會念家鄉

今日又是來聽見著喔 親像塊叫我

叫著我 叫著我 黃昏的故鄉不時地叫我

懷念彼時故鄉的形影 月光不時照落的山河

彼邊山 彼條溪水 永遠抱著咱的夢

今夜又是來夢著伊喔 親像塊等我

叫著我 叫著我 黃昏的故鄉不時地叫我

含著悲哀也有帶目屎 盼我轉去的聲叫無停

白雲啊～你若嘜去 請你帶著阮心情

送去乎伊我的阿母喔 不時地叫我的