APG初評台灣大躍進 蔡政府洗錢防制努力有成

2018-11-16 17:42

〔記者李欣芳／台北報導〕亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑初評結果今天出爐，APG評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步，行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂評估，對於我國被列入最佳成績「一般追蹤名單」審慎樂觀。據悉，由於行政院積極衝刺APG第三輪評鑑，獲評鑑團肯定我政府這2年來的努力，這將是執政的民進黨在九合一選舉前的一大利多。

台灣邁向「一般追蹤名單」的最佳成績前景樂觀，知情官員今天下午接受本報訪問時表示，雖然APG對台灣的評等尚未公布，但明年台灣列入「一般追蹤名單」是大有可能，顯示我政府這2年來洗錢防制的努力有成果，這也是蔡政府的政績。

行政院是在去年3月16日成立「行政院洗錢防制辦公室」後，就積極籌備第三輪相互評鑑工作，歷經前閣揆林全及現任閣揆賴清德率領行政團隊的努力，在共計37個機關單位、31個產業努力合作下，陸續完成國家風險評估報告、技術遵循報告及效能遵循報告。

據悉，賴揆相當重視這次APG的評鑑，也曾公開宣示要積極衝刺取得佳績。

APG評鑑團長David Shannon今天在閉幕式致詞提到，成員討論到今天凌晨3點，台灣的表現令人印象深刻，評鑑團肯定在政府高度支持下，國家的跨部門協調機制運作良好，特別是行政院新成立的洗錢防制辦公室展現出色協調能力，也有權責機關及私部門的充分參與和努力。評鑑團也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及資恐機制。