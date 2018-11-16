批國民黨散發不實文宣抹黑 陳秋蓉按鈴控告

民進黨提名員林市長候選人陳秋蓉（右1）在律師陳銘傑（右2）與支持者陪同下，到彰化地檢署按鈴控告國民黨員林市黨部與黨部主委張錦昆。（記者陳冠備攝）

2018-11-16 18:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市長選舉攻防戰打得激烈，民進黨員林市長候選人陳秋蓉今天（16日）到彰化地檢署，按鈴控告中國國民黨員林市黨部製作不實文宣，抹黑她虛報涉詐助理費是貪瀆罪犯，涉嫌違反選罷法的妨害名譽及意圖使人不當選。陳秋蓉說，助理費都用在助理身上，檢方也還她清白，國民黨卻引用錯誤報導誣陷她，她一定要挺身捍衛名譽提告，避免混淆視聽。

陳秋蓉說，今天早上在路口拜票時，有派報人員在發放文宣，她看到內容當場傻眼，文內引述新聞報導，指其他縣議員違反貪汙治罪條例遭起訴，標題卻寫她詐領助理費、貪瀆罪犯，根本與事實不符，覺得遭抹黑，當下就決定到地檢署控告。早上11點，陳秋蓉在律師陳銘傑與十多名支持者陪同下，到彰化地檢署按鈴控告國民黨員林市黨部與黨部主委張錦昆。

律師陳銘傑說，這份文宣引述媒體報導，指有多名議員涉嫌詐領助理費，報導也指出，檢察官認定陳秋蓉是應用在助理身上與貪瀆無關，員林市黨部卻斷章取義，刻意她是標註貪瀆罪犯，已構成散佈不實言論，意圖使人不當選違反選罷法規定。

陳秋蓉說，選舉選成這樣覺得深感痛心，該案偵查終結，檢方也還她清白，對手卻刻意將報導張冠李戴，對選民混淆視聽，意圖抹黑，目前階段應該是端政見論勝負，使出奧步中傷，覺得很失格。

對此國民黨員林市黨部發聲明說，陳秋蓉涉嫌以林姓人士為人頭詐領助理費，經檢察官偵辦，以刑度較輕的偽造文書處分緩起訴1年，並須向國庫支付100萬元，媒體報導事證明確，陳秋蓉是員林市長候選人，應以最高道德標準審視，該文宣是在提醒選民，要選賢與能。

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