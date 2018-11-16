挺林佳龍空污防制施政 近百名專家學者連署支持

2018-11-16 22:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕空污議題在今年選舉成為重要攻防戰，台中市前環保局長洪正中等環保專家學者發起連署，肯定市長林佳龍四年的環保施政，今天公開已有近百名相關領域的專家學者加入連署，而長期研究空污的學者莊秉潔未連署，但出面肯定市府空污防制作為，呼籲不管誰當選，期能繼續施行，未來應加強管制海邊重大污染源。

這次發起連署14人涵蓋中部及附近大學及3個全國性環保團體，中華民國環境保護協會理事長張哲明表示，林佳龍團隊率先訂定生煤自治條例，要求中火減煤、減排，輔導企業將燃煤鍋爐改燒天然氣，推動綠色交通等防制空污政策，讓台中市空污大幅改善，去年PM2.5的平均濃度已低於全國20.5微克。

中教大環教所教授林明瑞、台灣環保聯盟創會長施信民說，台中市將環境教育落實社區，及在各項環保評比優勝，也是台灣環境公益協會理事的洪正中強調，環保成果非立竿見影，必須長期經營，看得到林佳龍的努力與堅持。

興大環工系教授莊秉潔出席時拿出多年來研究報告指出，中部空品早在11年前就惡化，2014、2015年全台最差，一旦高壓廻流、吹海風，台中就變霾都，但林實施多項空污防制作為，去年吹東北風時已比竹苗好，今年也比台北好，這是歷史性的改變，且上半年空品都穩定比竹苗佳，只是一吹海風仍會紅爆，因此5大污染源中火、中龍鋼鐵、六輕及港區柴油車、近海船舶，建議加強管制排放。

莊秉潔強調，未加入連署肯定林的環保施政，是自認為空污研究者，忠實紀錄空品變化，希望未來市長能持續以空污減量作為施政目標。

另名雲科大環工系教授郭昭吟也強調，出席連署會不代表支持林佳龍，但要分享台中的改變，強調廢棄物資源循環運用也是減少空污的重要方法之一，台中建構外埔綠能生態園區，解決稻稈露天燃燒，並將生廚餘處理與再利用，成為全國最大的綠能發電廠，以及文山綠資材中心，廢木變綠金，減少碳排放量。