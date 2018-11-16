達成420公里山隘行軍 特戰官兵光榮結訓

特2營官兵16日完成山隘行軍訓練，官兵於營區門口夾道歡迎這群英雄。（軍聞社提供）

2018-11-16 17:18

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍特戰指揮部特2營「山隘行軍」訓練，在歷經19天，橫跨3個縣市山區之後，今天達成420公里距離的嚴格訓練，特2營官兵在返回營區時還以跑步進入營區，並接受英雄式的擊掌歡迎。

陸軍司令部今天表示，特2營官兵此次的山隘行軍訓練，是在上月29日從嘉義精忠營區出發，為期19天，橫跨3縣市山區要道，總計420公里路程，在今日順利返抵營區。

陸軍特戰指揮部指揮官張宗才少將今天也在營門口迎接官兵返營，官兵們通過「累積行軍420公里」的里程標牌時，張宗才就站在標牌旁與他們一一擊掌，恭賀他們正式完成山隘行軍訓練。

軍聞社今天報導指出，張宗才少將說，「這就是我們愛中華民國、愛臺灣最好的表現，走過的每一寸山河土地，見到的每一個鄉民、國小同學、老師，都是全民國防最重要的力量。」

張指揮官表示，很多弟兄都是第一次參與山隘行軍，大家在過程中進入小林村及那瑪夏等地，一定有很深刻的印象，這些都是大家軍旅過程中難得的回憶。

「嚴格的訓練就是福利，」張指揮官指出，19天前大家的眼神跟現在完全不一樣，尤其很多弟兄自我要求，在這次的行軍訓練中成功蛻變，他也期勉官兵在未來持續精進特戰本職學能，為守護摯愛家園共同努力。