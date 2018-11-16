與歷史不符！澳學者：「台灣是中國一部分」是胡說八道

2018-11-16 16:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕獲頒「大綬景星勳章」的知台學者、澳洲墨爾本莫納許大學亞洲語言與研究退休教授家博（Bruce Jacobs）今受訪時表示，一中政策不符合台灣歷史，所謂「台灣是中國一部分」的說法根本是「胡說八道」、沒有歷史依據；家博表示，若台灣因中國威脅而讓步，對台灣也沒有好處，他會持續向澳洲政府與代表勸說，促進台澳合作。

今年75歲的家博，是澳洲Monash大學亞洲語言與研究中心退休教授，獲美國哥倫比亞大學學士、碩士及博士學位，1965年以研究生身分到台大研究中國歷史，1971年再來台研究地方政治，1975年以探究派系地方政治的作用獲頒博士學位後，每年都到台灣進行田野調查研究，最早在學界指出選舉「走路工」賄選的現象。

家博與台灣關係密切，不僅與當時多位黨外人士有密切往來，1980年發生林宅血案，還曾遭國民黨污衊為「林義雄滅門血案」兇嫌。家博去年驚傳罹患胰腺癌，最近抱病訪台。

外交部長吳釗燮今代表台灣政府頒發「大綬景星勳章」給學者家博。吳釗燮致詞時表示，儘管距離家博首次訪台已經53年的時間，他了解家博對台灣的熱愛絲毫沒有削減；吳釗燮說，此勳章代表政府對家博長期在台灣民主與人權領域的肯定，他認為，家博不只是學者教授，也是台灣歷史的一部分。

家博昨在媒體發表「是時候讓各國承認『一中一台』了」評論，他今受訪時以「典範轉移」形容一中政策的狀態。家博表示，此說法與世界是平的、或上帝是6000年前創造的講法一樣有錯誤，如果發現原本的基本假設是錯誤就應該修正。

家博並說，「一個中國」政策實際上不符合台灣歷史。中國漢人直接執政台灣，只有1945到49年這四年。「台灣是中國的一部份」這是胡說八道，沒有歷史的根據。

他認為，台灣並非小國，而是一個中等國家，人口跟澳洲差不多，領土比2/5的國家還大，經濟發達、軍備蠻多，教育制度良好，所以「不要看不起台灣」。家博強調，台灣對中國在國際間的打壓，台灣不要讓步，一旦讓步，對台灣沒有好處。