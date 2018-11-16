下屆台南市長是誰？ 154萬6862張選票決定

2018-11-16 16:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕距離投票日剩1週，民眾已收到投票通知單了，這次台南市長選舉人數為154萬6862人，將決定下一屆由誰入主市長寶座。

台南市第3屆直轄市長、市議員暨里長選舉與全國性公民投票，南市選舉委員會統計，市長選舉人數為154萬6862人，議員選舉人數153萬6857人，里長選舉人數153萬4001人；公投年滿18歲即取得投票權人資格，這次投票權人數計有159萬4821人。

若以行政區別，市長選舉人數前3大票倉依序是，永康區18萬8508人、安南區15萬4682人、東區14萬8136人；公投人數則是永康區19萬5001人、安南區15萬9654、東區15萬3359人。

11月24日上午8時起至下午4時止舉行投票，因這次適逢部分里鄰重新整編，南市選委會呼籲，投票當天民眾要記得攜帶投票3寶「投票通知單、身分證及印章」踴躍至投票所，行使民主權利，投下神聖的一票。

南市選委會表示，這次投票將依「選舉領、投，公投領、投」動線進行投票，此次選舉除了市長、市議員及里長選票外還有第七到第十六案共10張的公投票，地方選舉的選票及公投票可全領、不領或部分領票，但是投完離開投開票所之後就不能再要求第二次領票，開票作業則依先選舉票開票，再進行公投票開票的順序辦理。