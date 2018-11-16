水井規費爭議 李進勇提告張麗善

雲林縣長候選人李進勇競選總部發言人張凱傑（右）由律師簡丞佑（右二）陪同按鈴申告對手張麗善。（記者廖淑玲攝）

2018-11-16 16:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長候選人李進勇競選總部針對張麗善明知水井規費免繳，仍執意透過文宣、網路、宣傳車等方式散播假消息，造謠選後復徵，製造農民恐慌，今天由律師陪同競選總部發言人張凱傑到雲林地檢署提告。

張凱傑今天率10餘名李進勇支持者，手持「奧步抓到了，張麗善造假一流」的看板到雲林地檢署提告，強烈譴責張麗善陣營造假行徑。

張凱傑重申，縣府已多次說明農業水井規費免繳，連總統蔡英文都已多次公開聲明，張麗善仍在競選文宣，將雲林縣政府免收水井規費的公告扭曲為「收費公文」，甚至在文宣上提出營業用水井繳費收據，意圖使民眾誤以為農業水井仍要收費，顯然是惡意造謠。

張凱傑指責張麗善陣營以成功大學研究團隊測試抽水對地下水位影響所安裝水表，指稱是縣政府為了收取水井規費所安裝，詆毀雲林縣府名譽，也傷害教學團隊的研究精神，除了紙本文宣跟網路造謠，還派出宣傳車在大街小巷宣傳「一隻水井2700元、水井費用叫咱繳、照顧農民全豪小（台語，意指講謊話）、這次毋湯擱厚上、否則一定來討債」等言語誤導民眾。

律師簡丞佑強調，對手陣營如此手法，已涉嫌毀謗並違反選罷法第104條，意圖使人不當選。

張麗善競總：得受公評之事 替農民發問

張麗善競選總部發言人周柏吟回應，水井費攸關雲林農民權益，有收就有收，沒收就沒收，本來就是得受公評之事，農民和雲林鄉親有疑慮在網路發表意見，李進勇身為縣長屢次揚言提吿，張麗善替農民發問不會畏懼提告恐嚇。

相關影音