宜蘭政見會》陳歐珀再批林姿妙沒誠信 提創新宜蘭

2018-11-16 15:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣選舉委員會今在聯禾有線舉行宜縣首場電視政見發表會，5名候選人到齊，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀最後上台，一開口就質疑國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙曾允諾參與傳統政見會，最後卻沒參與，他批評林姿妙說話不算話，沒有誠信。

陳歐珀表示，誠信是政治人物基本態度，他要檢驗林姿妙的誠信問題，希望林姿妙說清楚講明白，林姿妙接受訪問時說傳統政見會她都會參加，但林姿妙都未參與，說話不算話，他也擔心未來童玩節會被停辦。

陳歐珀說，林姿妙說她沒賣過鎮產，但其實賣過5塊地，代表會也說明不清楚；林姿妙也說她沒出過國，但其實有，如果連自己有沒有出國都不知道，這樣怎麼當縣長！陳歐珀也質疑，益興礦業是假開路真開礦，假開路真開礦，林姿妙候選人家族，實在不適合做礦業。

陳歐珀拜託鄉親，在這次選舉選出能傳承宜蘭經驗的候選人，陳歐珀一定能傳承這個經驗，雪山隧道通車12年了，但對外交通還是有問題，一個新的宜蘭已經在形成，加上城市與城市的競爭越來越激烈，大家對於改革與進步都有期待。

陳歐珀說，宜蘭面對的挑戰，需要全方位的思考，為宜蘭找出新的定位與方向，選出有勇氣的縣長，提出創新宜蘭的概念，這幾年來他戰戰兢兢，為宜蘭爭取建設，兩屆立委獲得得9次優質立委，爭取超過300億的預算，包含山腳觀光道路，終於規劃好，明年就徵收土地，動工興建。

陳歐珀說，他建設一件一件都在爭取，國民黨說他立委7年建設空空，連抹黑他都不用心，過去到現在，很多打擊與抹黑，他選擇勇敢面對與承擔，一定用更加謙卑的態度，面對大家。