彰縣鐵路高架化交鋒！魏明谷反駁「歷史罪人」 要求王惠美一對一辯論

2018-11-16 18:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨彰化縣長候選人王惠美今天在臉書發布影片，點名民進黨魏明谷「歷史罪人，你承擔得起嗎？」抨擊彰化市鐵路高架化讓人民等太久，北彰化有捷運，南彰化也要有捷運；對此，魏明谷競選總部要求王惠美一對一辯論，讓更多鄉親了解誰的規劃，才是最合乎彰化縣的需求。

王惠美團隊今天透過臉書與Line發布影片，內容提到彰化市鐵路高架化還要等多久，如果鐵路高架化都沒有動靜，那彰化捷運呢？強調彰化人不是二等公民，南彰化也不是二等縣民。

魏明谷競選總部強調，影片內容都是抹黑，因為王惠美還沒選縣長之前，從不關心彰化市鐵路高架化的問題，現在要選縣長才急忙表態；明明選前都在反前瞻建設，也就是反對台中捷運延伸線到彰化市的前瞻建設，如今才說北彰化要捷運，南彰化也要捷運，這種欺騙社會大眾的行為，令人無法認同。

魏明谷競選團隊強調，交通路網打造要有次序與方法，「先有公路，再談捷運」，而王惠美為了選舉就開出「彰南蓋捷運」的政見支票，口口聲聲說彰南捷運做過調查，如果王惠美如此有信心，請王惠美接受一對一辯論的戰帖，讓更多彰化鄉親了解誰的規劃最合乎彰化縣的需求。

對於魏明谷陣營的反擊，王惠美競選團隊回應，相信彰化鄉親是有智慧的，眼睛是雪亮的，改造彰化、翻轉命運是彰化鄉親的共識。