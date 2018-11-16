駁東奧正名恐嚇謠言 顏擇雅：台灣僅有這狀況會遭逐出

顏擇雅臉書全文。（擷取自顏擇雅臉書）

2018-11-16 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕選戰進入最後倒數，面對中國造謠恐嚇若東奧正名公投通過，我國恐被逐出國際奧會，知名作家顏擇雅研究國際奧會憲章後發現，台灣被逐出奧會僅有一種可能，「就是中華奧會自己去告洋狀說被政治迫害」。

顏擇雅在臉書PO文指出，中華奧會是民間團體，不見得需要接受公投結果，即便公投通過而中華奧會不去申請正名，體委會也無法因此刪減經費，但至少民意表達確實有傳遞出去，「這正是對自家運動員的尊重，光這理由就夠了」。

顏擇雅強調，我們選手絕大多數不是台北人，但奧會一句「中華台北」硬套在這些外地選手頭上，強迫他們「北漂」，強迫他們「代表台北」，實在太汙辱人。

顏擇雅進一步指出，東奧正名公投並不等於獨立公投，因為有許多地區並非獨立國家，也非聯合國一員，卻也有自家奧運代表隊，她舉香港為例，質疑若按同樣標準審視，為何香港選手參加奧運也是以「香港」為名，而非「中華銅鑼灣」呢？

顏擇雅說，就算這次中華奧會不理會公投結果，民眾蓋得同意票仍有意義，因為只要公投通過，未來每當我們選手入場時，除中國外的全球電視主播在介紹我們隊伍時，都會說「台灣人已用公投表達希望正名為台灣」。