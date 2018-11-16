郝龍斌罵大巨蛋擺爛 柯辦回嗆「製造問題」的郝前市長

大巨蛋至今停工。（記者黃建豪攝）

2018-11-16 16:24

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌今天（16日）陪同國民黨台北市長候選人丁守中在大巨蛋前拜票，遭社民黨議員參選人游藝嗆聲後，郝龍斌指控是台北市長柯文哲違法停工、把大巨蛋變爛攤。對此，柯文哲競選辦公室下午發出聲明反擊說， 「製造問題」的郝龍斌前市長，也不應規避責任。

柯競辦發言人林昆鋒聲明，大巨蛋停工絕非違法停工，是根據台北高等行政法院於2017年9月7日的判決結果，法院認為「遠雄公司未按圖施工，都發局依建築法第58條第6款勒令停工（除系爭建照現場關於維護安全、防範危險之措施工程外），核屬適法有據。」行政法院已肯認市政府的停工處分合法。

聲明也劃清界線稱，大巨蛋現存的爭議，皆非柯文哲執政時期所為，包括選址、0元營運權利金、簽約後增加樓地板面積、違約罰則每天5萬元、最多僅罰300萬元，以及最重要的停工原因「不按圖施工」，皆屬前朝政府所遺留下的問題。

聲明指出，柯文哲4年來努力善後，經過內政部營建屬台灣建築中心的防火避難性能審查後，已針對大巨蛋之安全設計進行相當多補強改進，包括將地下停車空間改為14個防火區劃，以及新增6座安全梯等，同時，在都審、環評階段皆採取公開透明之態度，從頭到尾堅持一個安全合法之大巨蛋。

林昆鋒強調，透過上述說明可以清楚了解，大巨蛋現存的問題，皆為國民黨執政時期的決策，他們如何期待製造問題的團隊及政黨（指國民黨）來解決大巨蛋爭議？另外，「製造問題」的郝龍斌前市長，也不應規避責任。