台東縣長選舉 藍綠競選口號掀論戰

劉櫂豪陣營上午說「台東就是台東」。（記者黃明堂攝）

2018-11-16 16:35

［記者黃明堂／台東報導］「台東就是台東」？抑或「台東不只是台東」？台東縣長選舉的藍綠之爭，今天展開論戰！

饒慶鈴「台東不只是台東」的競選口號，今早被劉櫂豪發布「台東就是台東」影片反制，饒陣營下午回轟劉櫂豪「就是」視野侷限，饒慶鈴的「不只」是超越的概念，因為超越，池上的稻田，才會一面繼續種田，同時變成天然舞台。

饒慶鈴競選辦公室發言人雷明聖表示，當劉櫂豪說出「台東就是台東」，就讓我們更加確認了兩位縣長候選人之間最大的差別：視野與高度！

雷明聖認為，若以劉櫂豪的視野與邏輯，台東就不可能有橫空出世的「國際熱氣球節」，為台東創造出從未想像過的經濟利益和國際知名度。台東也不會舉辦國際賽事、看不到「池上稻穗藝術節」，當然更不可能看到雲門舞集、張惠妹、伍佰、陳冠宇等人在稻田間的精彩表演。當然池上也不可能吸引蔣勳、林懷民等知名藝文界的人進駐。

雷明聖進一步說明，台東不只是台東，池上也不只是池上，因為如此，池上的孩子們還有池上居民，才有這機會實地參與這麼高水準的美的饗宴，台東也才有機會把池上絕美的田園風光和豐富的人文內涵推薦給全世界，除此之外，也讓大家對池上還有許多想像。

雷明聖表示，劉櫂豪指饒陣營激化台東的政治對立，他要反問一句：「今日是誰在激化台灣社會的對立？」