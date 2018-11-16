反諷侯友宜、韓國瑜 民進黨推《誰來當市長》影片

民進黨今（16）日公布《誰來當市長》網路影片。（圖由民進黨提供）

2018-11-16 16:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕繼昨日公布第一波電視CF，民進黨今（16）日公布《誰來當市長》網路影片，民進黨發言人吳思瑤表示，離投票日僅剩8天，這週各縣市也陸續舉辦政見發表會、辯論會，民進黨也仿趣味益智問答節目，製作《誰來當市長》影片，呼籲國人看完影片，反思誰適合當市長。

吳思瑤表示，辯論是檢驗候選人是否具有真材實料、施政願景的重要關鍵，但在這一次的縣市首長選舉裡，許多候選人缺乏對市政的了解、政策的掌握，以迴避閃躲、大喊口號的姿態，不願意面對任何問題跟檢驗。

針對影片創意，吳思瑤表示，我們透過年輕人的創意發想，決定把市長候選人的所作所為，搬到不能迴避的益智問答上，讓市民看看這些候選人的行為跟言行，是否足以擔任一位市長。

吳思瑤表示，影片以趣味益智問答的手法呈現，結合真實的新聞回應與事件，不論是侯友宜的文大宿舍案、撇清為黑道站台，或是韓國瑜曾說「能撈就撈、能混就混」，這些都代表著國民黨為下一代做出最差的示範。

吳思瑤強調，誰來當市長，最終的決定在選民，當候選人無法從自己做起，又如何說服廣大的市民，他有能力、操守與擔當能治理一個城市嗎？帶領城市往更好的未來前進嗎？我們將這些問題藏在影片的趣味問答之後，希望所有看完影片的國人都能一起思考，這部影片以詼諧、趣味的方式呈現，但卻是針對這一次選舉深刻的反諷。希望11月24日，「一個市長候選人該具備什麼條件」，選民應理性、冷靜思考，投下神聖、智慧的一票，民進黨的候選人絕對是最好的選擇。