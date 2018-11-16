宜蘭政見會》林信華批林姿妙羅東經驗 需要時間考驗

2018-11-16 14:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣選舉委員會今在聯禾有線舉行宜縣首場電視政見發表會，5名候選人到齊，林信華第2個發言，他指出，林姿妙不參與傳統政見發表會，非常可惜，如果林講不好，他可以幫忙說，他也批評林姿妙的羅東經驗，認為林談羅東經驗不夠謙虛。

林信華說，林姿妙的羅東經驗，是林的弱點，現任的羅東鎮長，怎麼好意思說羅東經驗，不夠謙虛，羅東經驗需要時間考驗，其他鄉鎮也很不高興，林說羅東經驗推向宜蘭市、礁溪鄉，大家都很不高興，林姿妙的羅東經驗是什麼?羅東經驗應該林聰賢來說。

林信華說，宜蘭縣經濟動能不夠，人口才45萬人左右，要發展經濟非常困難，必須要有新的方向，一定要有區域合作，他提出5個計畫，希望提升宜蘭人口發展到60萬人。

林信華說，第2點，宜蘭民間創意動能不足，這對宜蘭縣是很大的危機，陳立委或林鎮長，有機會做縣長，到底要怎麼推銷宜蘭縣，一定只能推銷童玩節跟冬山河，但20年過去了，縣長到底要怎麼推銷宜蘭，說出第3項值得驕傲的事，宜蘭縣停滯不前，這是縣長沒有用心經營造成。

第3點，這幾年的縣府，不是友善的政府，大部分中小企業都說，民進黨執政，讓宜蘭的中小企業反傷，一下衛生局查，一下環保局查，一下警察局查，中小企業受不了，表示縣府領導中樞失靈，各自為政，稽查應該整合，不能讓中小企業覺得自己像小偷。