挪用救命錢造神？ 劉曉玫陣營「三問徐榛蔚」

花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部今天召開「三問徐榛蔚」系列記者會。（記者王錦義攝）

2018-11-16 16:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部今天召開「三問徐榛蔚」系列記者會。總部發言人林琮盛指出，花蓮大地震後，前縣長傅崐萁竟敢挪用人民的救命錢和身障福利經費，舉行大型感恩餐會和寄送宣傳大禮包，擺明為他們夫婦倆造勢又造神，面對這些事實，徐榛蔚難道又要繼續沉默嗎？

對於劉曉玫陣營提出「把公務員變成榮亮公司家臣？」、「傅家豪宅九五至尊大樓是否洗錢？」以及「挪用預算造勢造神？」等三問，徐榛蔚陣營都選擇不回應。不過徐榛蔚在日前政見發表會當中強調，她參選以來，秉持正向、不謾罵、不批評、不栽贓，希望選舉最後可以有一場乾淨、優雅、高格調選戰。

林琮盛說，過去中央在花蓮完成重大建設，傅崐萁與徐榛蔚總是搶著邀功，稱自己爭取經費、督促中央完成建設；當面對所有工程延宕或縣政缺失，只會推卸責任，總是砲轟中央沒給資源。但根據行政院工程會資料顯示，花蓮大地震過後，中央早已經核定3億多元震災重建補助經費，一直到傅崐萁入獄前，竟然還有高達26項重建工作，縣府執行率是0%。

此事戳破傅崐萁與徐榛蔚一貫的謊言，證明花蓮的建設遲緩停滯，根本是傅崐萁瀆職卸責。林琮盛進一步質問徐榛蔚，「妳認為傅崐萁這樣的『政績』，對得起花蓮鄉親嗎？妳有糾正過傅崐萁嗎？妳怎麼保證自己能做得比妳老公好？」呼籲徐榛蔚，對於事實不要再逃避，身為縣長候選人，應該光明磊落的勇敢站出來面對外界質疑。

劉曉玫則說，傅氏夫婦拿人民的錢，造自己的神，該做的建設擺爛，已經非常失職。沒想到，傅崐萁還膽敢挪用鄉親的納稅錢，包括消防局的緊急救護、災害管理等354萬元來辦感恩餐會，且只有徐榛蔚一位民意代表的名牌放在主桌上。還挪用身心障礙、食品安全、防疫業務等預算總共823萬元寄送感恩大禮包，裡面都是無用的DVD光碟、傅氏夫婦的宣傳刊物，「未來還想這樣浪費鄉親的救命錢，來幫妳自己打廣告嗎？」