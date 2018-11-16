包租代管 內政部：今年底可達3千戶

為積極整合政府與民間資源，內政部今日在大倉久和飯店舉辦「2018包租代管論壇」，內政部長徐國勇指出，包租代管今年底可達3千戶目標。（記者陳鈺馥攝）

2018-11-16 15:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為積極整合政府與民間資源，內政部今日在大倉久和飯店舉辦「2018包租代管論壇」，內政部表示，今年1月推出社會住宅包租代管試辦計畫以來，截至10月底「包租代管」已媒合2189戶，今年底可望完成3千戶。

內政部長徐國勇致詞表示，包租代管是總統政策「太重要了」，但推動沒想像那麼順利，因民眾對於「包租代管」概念還不太熟悉，不過內政部與民間業者持續一起合作推動，相信可以順利完成。

徐國勇指出，他對包租代管有很大期待及信心，社會住宅方面明年會完成4萬戶，未來若弱勢及青年承租社會住宅後，原本的租房都會釋放出來，要鼓勵房東將空餘屋交給包租代管，加上原本60萬戶空屋，包租代管租賃服務業未來是指日可待。

徐國勇提及，包租代管是民間業者可當成事業的一個方向，目前已媒合成功2千多戶，有信心能完成蔡總統8年20萬戶的社會住宅政策；內政部次長花次群表示，今年是第一期的試辦計畫，至10月底媒合2189戶包租代管，光是10月就增加5百多戶，今年底目標3千戶應可達成。

內政部也說明，社會住宅包租代管試辦計畫，今年由6都直轄市率先推動，提供房東賦稅優惠、補助修繕費用、居家安全保險及公證費、房客租金補助等，讓無力購屋家庭有多元的居住選擇。