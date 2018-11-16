宜蘭政見會》林姿妙首參加！宜蘭縣長5候選人到齊拚場

宜蘭縣選舉委員會今在聯禾有線，舉行宜縣首場電視政見發表會，這是國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙首次參與政見會，5名候選人終於到齊。（記者林敬倫攝）

2018-11-16 14:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣選舉委員會今在聯禾有線，舉行宜縣首場電視政見發表會，這是國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙首次參與政見會，5名候選人終於到齊，輪流提出政見拚場，除了林姿妙，還有民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀、無黨籍宜蘭縣長候選人林信華、林錦坤及陳秋境。

發言順序分別為林錦坤、林信華、陳秋境、林姿妙及陳歐珀。