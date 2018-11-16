竹縣選將出奇招 打造全國最大貨櫃宣傳車

新竹縣議員候選人范文鴻打造全國最大的40呎貨櫃宣傳車，做為行動競選總部。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-16 14:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕距離11月24日選舉投票日已倒數幾天，各陣營均使出渾身解數搶攻選票，為了搶攻年輕人的目光，新竹縣議員候選人范文鴻選擇顛覆傳統的宣傳車方式，而是打造一輛全國最大的40呎的貨櫃宣傳車，做為行動競選總部，在北埔、峨眉巡迴走透透，期盼發揮最大的宣傳效果。范文鴻說，他想改變傳統的選舉形態，以貨櫃車設立的「行動競選總部」，讓選民看到貨櫃就像看到范文鴻，時時刻刻就在身旁。

就讀中華大學工業工程科學博士班的范文鴻是新竹北埔鄉人，自小學就跟著菜販父親賣菜、賣豬肉，一路求學過程不順遂，都是打工兼念書，大學及念碩士班時期還開聯結車放在校門口，進入校園念書，讓同學訝異他的毅力驚人。

范文鴻說，過去在南部念研究所時，剛好承接載運地磚貨運，覺得每天南北來回送貨，空閒時間多，因此才決定每天載貨到台北、新竹時，先到學校念書，再到磚廠載貨北上，日日夜夜都這樣過，有時還得在休息站睡覺洗澡，再送貨到目的地，但他咬牙撐過，並開貨運行，翻轉自己的人生。

政治素人的范文鴻說，為了翻轉自小長大的故鄉北埔、峨眉，毅然決然投入北埔、峨眉議員選戰。由於他的對手選戰經驗老練，但長期與地方派系惡鬥，導致連1間北埔公廁的預算都被編到橫山鄉鎮，甚至到觀光景點的五指山路燈都沒有，讓人覺得莫名其妙。

頂著博士班光環的他想打不一樣的選仗，再加上自己出身是經營貨運行，又是聯結車司機，因此他決定用40呎長的貨櫃來做為他的宣傳車，準備在最後1週最後衝刺階段開著聯結車在北埔、峨眉掃街拜票，更不惜睡在車上，盼鄉親選民看到他的決心與行動力。

范文鴻將他的政見寫在貨櫃上，分別是「社會福利政策」、「打造地方特色產業」、「促進年輕人就業機會」、「公共工程監督」4大主題，要打造更有活力且全新的北埔、峨眉，帶領北埔、峨眉成為「新竹縣最有特色鄉鎮」。