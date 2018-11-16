不該把候選人當「軍頭」《夜襲》原創者生氣了

國民黨高雄市長候選人韓國瑜近期的造勢活動，都會以軍歌《夜襲》當作是進場歌曲，遭到外界批評是軍國主義復辟。（資料照）

2018-11-16 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜近期的造勢活動，都會以軍歌《夜襲》當作是進場歌曲，遭到外界批評是軍國主義復辟。對此，《夜襲》的作詞人黃瑩說，歌詞被人亂唱已經造成侵權行為，請勿亂改歌詞，「只有白癡才會亂改」。

黃瑩的學生陳龍禧在臉書PO文表示，今年選舉有縣市長候選人，頻頻在造勢場合高唱改版的軍歌《夜襲》，讓人覺得國人很不尊重著作權人，尤其是歌詞傷害台灣民主與法治的發展，真是無法無天。

除了在臉書發表感想，陳龍禧也投書《民報》表達自己和老師的心聲。陳龍禧指出，台灣是個法治國家，因為黃老師寫的歌詞被人亂改亂唱，已經造成侵權行為，請改寫歌詞的人要尊重黃老師的著作權，不要隨便更改歌詞。

文章指出，黃瑩老師表示「鑽向敵人的心臟」，寓意就是直搗敵人的陣前指揮所，軍人都瞭然於胸，他對把候選人當作「軍頭」，散布仇恨意識和軍國主義，以武力恫嚇台灣的人雖「不屑理睬」，但請擅改歌詞者知所節制。

此外，黃瑩本人也在陳龍禧臉書PO文留言處發聲，原詞是「鑽向敵人的心臟」，寓意就是直搗敵人的陣前指揮所，軍人都瞭然於胸，「只有白癡才會亂改」。

許多網友認為，改歌詞的行為很不恰當，「這些人真是沒文化、沒水準！」、「人家都說了『只有白癡才會亂改』，韓導被認證了」。

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