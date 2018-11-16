清查花蓮精華區公有土地遭賤賣 蔡碧仲：低估恐高達7億

2018-11-16 14:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮「最有價值縣有土地」東洋廣場，總面積2462坪，2012年由綽號「河南王」的台商王任生標得，目前興建21層樓高「潔西艾美酒店」。花蓮縣議員莊枝財日前踢爆標售過程疑點重重，要求縣府徹查，今天花蓮代理縣長蔡碧仲公佈土地估價及公開標售紀錄，發現土地估價嚴重被低估，新的容積移轉辦法也未納入標售條件，導致標售價至少被低估7億元，後續縣府將追查公務人員行政責任，如人員有違法，將會向司法單位告發。

蔡碧仲說，因議員要求縣府徹查東洋廣場標售的過程，是否導致縣庫損失？招標過程是否公正，為此今天公佈公開標售紀錄、估價過程。

蔡碧仲說，東洋廣場位於市中心，是花蓮「最有價值的縣有土地」，他形容東洋廣場是「皇冠上的一顆鑽石」，該筆土地100年6月由花蓮的王明朝估價師事務所估價時，總價是17億1847萬元2000元，每坪69萬7728元；至2013年估價時，雖然花蓮縣府已訂出新的「花蓮縣都市計畫容積移轉審查許可要點」，但當時縣府仍以「5樓透天厝」情況估價，沒有納入新的容積移轉變更因素，未能如實算出土地的潛藏利益，導致土地價格低於應有市價，只剩10億9102萬8000元。

因此2013年4月2日東洋廣場第5次開標時，就由王任生女兒的卿蓬股份有限公司以底價10億9102萬8000元標得，平均44萬元一坪，跟最初估價的70萬起碼有26萬元價差。

蔡碧仲認為，縣府如真的以花蓮縣民最大利益考量，照道理，應該在容積辦法頒布後，再來評估真正潛藏的土地價值，而不是在新規定通過後，仍以舊的5樓透天厝標準來估價，且「知道容積移轉跟不知道，估價會天差地遠」，他認為這塊土地「可能是被低估了」，縣府在財政開源上沒有盡到縣產處置應有的態度，將追究相關的行政疏失及責任。

另外，縣府調查也發現，東洋廣場於2012年11月19日第4次開標時，底價是9.91億元，新竹建商楊玉全以10.52億得標，當時王任生也以英屬維京群島商萬利泓股份有限公司台灣分公司名義，10億元投標但沒有得標。

蔡碧仲說，楊玉全繳清全部價款後，前縣長傅崐萁召開臨時主管會議，要求楊20天內簽訂開發利用協議書，新增包括開發強度需以容積上限380％開發、且一年內需開工，如楊拒絕就終止契約重新招標。楊玉全認為協議書不合理拒簽，縣府2013年1月發函通知楊玉全廢標、解除買賣契約，縣府也在2013年1月29日發新聞稿，對外聲明「雙方經充分溝通後，合意廢標」。

蔡碧仲說，花蓮縣政府在2012年12月17日公佈花蓮縣都市計畫容積移轉審查許可要點，規定容積轉移審查需在距離火車站500公尺內，東洋廣場已超過此範圍，但縣府又要求楊姓建商要以容積上限380％開發，建商沒有辦法成就，也不可能在1年內就收集到這麼多容積。他分析，其實楊玉全如提民事訴訟「不一定會敗訴」，但最後楊並沒有提告。