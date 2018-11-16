林智堅陣營遭傳2天封街14小時 竹市警局：僅23日

2018-11-16 14:56

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長林智堅15日晚間開直播，罕見正面駁斥有人透過變造「新竹市警察局」的資料，在網路造謠、抹黑他22、23日將封街14小時進行選舉活動；無黨籍市長候選人謝文進競選總部今開記者會，強調林智堅確實申請兩天封路，謝陣營於23日選前之夜的東門圓環遊行申請已遭市警局駁回，質疑此舉等同開民主倒車。

記者稍早向市警局查證，林智堅競選團隊依集會遊行法申請11月23日17點至22點的集會遊行許可，獲市警局同意辦理在案。所謂連兩天封街14小時辦活動，並非事實。

市警局指出，謝文進競選總部於11月12日向市警局申請23日15點至22點在中正路、東門圓環等路段，舉辦宣傳遊行活動，經審查，同時段與先前申請獲准的林智堅陣營時段、路線重疊，基於避免衝突考量，依集會遊行法第11條規定未予核准。

市警局表示，日前警方請謝陣營提出選前之夜路線與時段規劃，以利警方協助協調，但謝陣營拒絕提供。警方將持續等待謝陣營的路線規劃時序表，以協助雙方陣營溝通、協調。

謝文進競選總部副總會長蔡錕鈺指出，林智堅透過臉書指遭到抹黑，但林智堅確實向警局申請22、23日兩日14小時的封街，這不公平，謝文進陣營先前申請造勢場地，也常被退回，此舉等同踐踏民主的價值與核心。