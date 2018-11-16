藍委佔主席台要賴揆報告普悠瑪事故 綠委：規劃選後進行

立法院今天（16日））院會，國民黨黨團不滿行政院長賴清德必須在下週二到立法院對普悠瑪事件專案報告跳票，佔領主席抗議，立委林為洲從台下攀上主席台，立法院長蘇嘉全立刻宣布休息，院會停擺。（記者簡榮豐攝）

2018-11-16 14:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會今原預計處理包含107年中央政府總預算在內的多個法案，因不滿民進黨未遵守朝野協商結論、要求行政院長賴清德1個月內赴立院針對普悠瑪事件進行專案報告，國民黨團一早就佔據立法院院會主席台，企圖杯葛院會進行。目前院會仍持續停擺中。

民進黨團幹事長李俊俋說，民進黨團預計在27日邀請賴揆到立法院進行專案報告，國民黨今日的杯葛只是為了選舉造勢。

台鐵普悠瑪列車上月21日下午在宜蘭新馬車站發生出軌翻覆、造成18人死亡的嚴重事故，在野黨要求台鐵全面檢討聲浪不斷，行政院為此成立調查小組，朝野各黨經協商後同意，1個月內邀請賴清德率同相關部會首長列席，提出有關普悠瑪事故等東部交通輸運問題做專案報告並備質詢。

國民黨團認為，依據協商結論，賴揆應在下週二（20日）率台鐵等相關部會首長到立法院進行專案報告並備質詢，藍委並在本週二程委會時提出議程，要求排入本日院會處理。

國民黨團副書記長吳志揚在國是論壇發言時批評，普悠瑪事故將在21日滿1個月，日前朝野協商同意要求賴清德應在1個月內到立法院進行專案報告，至今完全沒下文，國民黨團無法接受。隨後國民黨立委便在書記長曾銘宗的帶領下，手持「普悠瑪事故滿月 蔡政府承諾跳票」等標語，齊聚到議場中央抗議，並高呼「只顧選舉、不顧人民、找出真相、部長下台、院長來報告」等口號。

國民黨立委林為洲並走到主席台前與院長蘇嘉全理論，還自台下一躍跳上主席台、企圖與蘇面對面，蘇嘉全隨後宣布休息，院會目前仍持續停擺中。