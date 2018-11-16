「反核食」公投案重新公告 領銜人郝龍斌聲請假處分

2018-11-16 14:03

〔記者溫于德／台北報導〕針對中選會日前重新公告「反核食」公投事項，將行政院意見書放入公告一事，該公投領銜人、國民黨副主席郝龍斌認為有違規定，委託律師赴台北高等行政法院聲請庭止執行並定暫時狀態假處分；未入庭的郝則強調，陳英鈐（中選會主委）下台，中選會則應收回公報。

郝龍斌領銜提出全國性公民投票第九案為「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」

但行政院本月2日重行公告有三，包括：1.政府對於日本食品輸入之立場，以保障人民健康為施政優先目標，參考國際作法及標準、並持續執行嚴格的管制措施政策始終未變；2.台灣是否能以科學性、普遍性、一致性的國際共通標準來進行各類產品安全認定，關係在國際社會上可信任度與穩定度，如此方能真正促進國民福祉；3.政府將持續以最嚴格之容許量管制標準，及完備之管制措施，禁止受放射能污染食品進口。

郝龍斌等人認為中選會突襲式重新公告，已違公投法第17條規定、應於投票前28天前公告，委託律師團聲請停止執行並定暫時狀態假處分。

律師團成員之一的葉慶元說，聲請停止執行是請求法官認定重行公告已違法，定暫時狀假處分則是要求中選會不能對外發布內容；葉也說，若中選會可以不理公投法第17條規定，下次再辦公投時，可能在投票前10天、甚至5天內，會重新釋出內容，而文字更辛辣，其嚴重性不可忽略，因而請求法院出面制止。

但中選會伍徹輿律師說，即便重行公告加入行政院意見書，卻不影響原本內容，至於確切答辯，因昨晚才收到開庭通知，來不及準備書狀，會盡快於下週二前呈報。

法官魏式瑜見狀對被告律師直言，影響與否是你們自己的想法，且行政院早該提出意見書，不能違反28天前提出之規定，而「民以食為天」，本公投案攸關人民吃食，也關乎公益性，勿視法律為無物；法官認為，本案非一般訴訟案件，公投將至，案件具有急迫性，中選會律師本應連夜寫出書狀，隨即命盡快於今日下午將書狀傳真進法院，她也將連夜寫出裁定。