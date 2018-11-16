國民黨促賴揆報告普悠瑪事故 綠：選舉造勢

立法院今天（16日）院會，國民黨黨團不滿行政院長賴清德必須在下週二到立法院對普悠瑪事件專案報告跳票，占領主席抗議，立委林為洲從台下攀上主席台，立法院長蘇嘉全立刻宣布休息，院會停擺。（記者簡榮豐攝）

2018-11-16 13:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對立法院國民黨團今天杯葛議事，要求行政院長賴清德報告普悠瑪事故，立法院民進黨團幹事長李俊俋表示，國民黨就是要為了選舉造勢，民進黨將於下週二程序委員會提案，邀請賴清德11月27日來報告。

台鐵普悠瑪列車10月21日下午出軌翻覆，造成嚴重死傷，隔天立法院朝野黨團達成共識，要求賴清德在1個月內針對普悠瑪事件提出專案報告並備質詢。1個月期限將到，國民黨團今天在議場杯葛議事抗議。

對此，李俊俋回應，當時協商1個月內的期限為11月23日，距離選舉太過接近，因此民進黨準備在下週二的立法院程序委員會正式提案，邀請賴清德院長在11月27日來立法院報告。

李俊俋說，普悠瑪的驗收、簽約發生在馬英九總統執政時期，希望大家能夠冷靜檢討台鐵，因此才會想在選後討論。民進黨之前就已經通知各黨團，大家也都能理解這個考量，國民黨團卻還要做出這樣的動作，就是為了選舉造勢。