彰縣孕婦每胎領10萬！黃文玲：錢從這裡來‧‧‧

2018-11-16 13:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕社會福利政見再加碼！無黨籍彰化縣長候選人黃文玲今天砲打民進黨魏明谷的「綠能午餐」都是假的；她將要求黑箱離岸風電重新簽約，多付9100億元購電成本，回饋2成給彰化縣，這樣每年就有91億元可以作為社會福利經費，孕婦每胎領10萬營養補助金，老人免繳健保費！

黃文玲強調，魏明谷口口聲聲說全縣國中小學生所吃免費營養午餐，全部都是來自綠能收入，但明明離岸風電的印花稅收入只有7000多萬元，而每年營養午餐的支出需要8億元，況且印花稅只有簽約一次而已，以後營養午餐的錢要從何而來，選民要深思深思再深思。

黃文玲指出，她不只要讓學生繼續吃免費的營養午餐，還要吃得健康，這些錢就來自離岸風電開發商的回饋金；因為黑箱離岸風電，原本一度風電可以用2.5元就買到，台灣卻要用5.84元買，20年要多付9100億的購電成本，她當選後將重新簽約，要求廠商把9100億元回饋金2成給彰化縣，每年縣府就多91億元，就有足夠的社福基金。

因此，她提出孕婦每胎領10萬營養補助金，65歲以上老人除了免繳健保費，還可以每月領3000元生活津貼，育兒津貼每年多領5000元，可以領到5歲，中小學免費健康營養午餐並免學雜費，並加強輔導中小學程式設計課程與外語課程，增加國際競爭力。

對於黃文玲的砲轟，魏明谷競選總部表示，魏明谷就任縣長都是務實在推動社會福利政策，符合縣府財政條件，未來將隨綠能收益等永續稅收財源陸續到位，讓民眾有更完善的社會福利制度；有關再生能源與電價部分，請所有候選人好好了解，不要用錯誤訊息誤導民眾。

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