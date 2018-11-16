「誰在買票？」 高思博質疑突發放淹水補助非光明手段

2018-11-16 13:10

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天舉辦「抓鬼大隊，誰在買票？」記者會，號召全民抓賄選，共同監票，在勝選的關鍵時刻，阻止民進黨出奧步，影響選情。高思博質疑說，市府對8月水患受災戶補助款加碼提高，來源可疑，有花錢收買民心的跡象，非光明正大手段。

高思博今天在競選總部召開記者會，率領台南市國民黨籍市議員候選人一起手牽手宣示「反賄選、反奧步」。

高思博表示，國民黨歷年來每次選舉都會舉行反賄選宣示活動，保證絕對清白選舉，國民黨不可能、也做不出不正當的行為選舉；反觀現在民進黨財大氣粗，手法已超出傳統買票範圍，最近甚至傳出突然發放淹水補助款，雖然他們也希望讓受災戶得到更多的幫助，但在選前最後幾天釋出這樣的利多，這並非正當光明的一種手段。

他呼籲選民在選前一個禮拜要特別注意可能的奧步，尤其這次選務人員嚴重不足，補充的人好像不是來自傳統的軍公教，呼籲民眾睜大眼睛，看著這次選舉確保民意能夠彰顯，國民黨也會派選監人員在投開票場內外進行監察，務必確保這次選舉能真正反映台南市民意。

市議員王家貞指出，目前各地已傳出數例賄選疑案官司，正由檢方偵辦中，所以呼籲選民隨時做好抓鬼的準備工作，使用手機錄音錄影，即可蒐證備案。律師林瑞成則建議國民黨和高思博總部成立專責部門，由律師和科技人才協助，監控傳統買票及運用網路出奧步的干擾選舉，馬上反擊，反賄選必能奏效。