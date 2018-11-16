陳其邁牽手吳虹市場拜票 婆媽爭賭本尊、攤商熱情回應

2018-11-16 13:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳其邁牽手吳虹今上午前往陽明市場掃街拜票，許多人第一次看見吳虹，形容她有氣質、很親切，吳虹則展現醫師細緻、貼心的一面，逐一跟每位遇到的市民朋友握手問候，甚至沒理會幕僚引導，好幾次自己走進店家打招呼，樸實、真誠的身影，獲得婆婆媽媽與攤商們熱情回應，也直接拉抬陳其邁人氣。

吳虹今天是第二回進入市場幫先生陳其邁拜票，第一次是到左營區自由黃昏市場，無論這兩次進市場，或者近期拍攝短片、上電視節目錄影，對吳虹而言都是新鮮體驗。

她今天上午由高市議長康裕成、立委李昆澤，市議員候選人何權峰、黃淑美、鄭孟洳，與多位里長候選人陪同，一起至陽明市場拜票，媒體好奇詢問為何選擇陽明市場，個性直率的吳虹笑著說不知道耶，他們（幕僚）排的﹗

拜票過程中，陪同團隊賣力介紹吳虹，康裕成、李昆澤、何權峰、鄭孟洳等在地經營許久的民代，則輪流將吳虹引薦給熟悉的攤商與鄉親認識，不少婆婆媽媽聽過吳虹，卻是第一回有機會看到本尊，紛紛主動上前跟吳虹握手、合影，許多人形容吳虹很有氣質、很真誠，就像醫師跟民眾的互動一樣。

吳虹也頻頻流露出細緻的醫師風格，在市場遇到的每一個人，一定要握個手或打招呼，經過的每個攤位或店家，都會嘗試走進去、至少問候一下，感覺就像一般市民朋友逛市場一樣，但也因此數度跟丟前導的幕僚。

吳虹的家人透露，吳虹生活很低調，工作之餘喜歡自己烹調，所以常自己騎腳踏車到市場採購，自己煮飯炒菜，閒暇時最愛研究烘焙，對於製作點心很有心得，招牌作品是焦糖布丁。

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