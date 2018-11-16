APG評鑑》評鑑員大讚「驚豔」 台灣有望入列亞洲唯二「最高級」

2018-11-16 12:53

〔記者黃欣柏、吳政峰／台北報導〕亞太防制洗錢組織（APG）本月來台進行第3輪相互評鑑，最終評鑑結果雖要等明年7月才會出爐，但據了解，評鑑員對本次台灣金融機構表現給出「great impress」評價（驚豔），同時也讚金管會監理品質與法務部執法能力極佳；相關人士研判，台灣有望成為繼澳門之後，第2個進入第一級「一般追蹤」名單之會員，若成真，將是我國在反洗錢領域的一次重大勝利。

據了解，目前評鑑員的初步評價，是認為我國金管會的監理品質「具有國際水準」，而法務部也擁有「高超執法能力」，此外我國熱情的接待也讓評鑑員們大大加分，認為我國政府充分展現出對反洗錢工作的重視與高度統合意願。

不過，評鑑團也點出台灣仍待改善的部分，例如金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵、應再強化以風險為本的管理、應深化境外金融中心（OBU）查核機制、應加強法人及實質受益人的透明度，以及洗錢犯罪判決刑期不具勸阻性等。

評鑑團長David Shannon指出，成員討論台灣表現到今天凌晨3點，認為台灣表現令人印象深刻，尤其是行政院洗錢防制辦公室展現出色協調能力，不但統合權責機關及私部門一起努力，也能夠在反洗錢、沒收資產等部分提供良好、及時之協助。評鑑團建議，台灣應繼續執行全國性的防制洗錢與打擊資恐策略，並應強化特定國際合作。

據悉，相關人士原就評估台灣這回「坐二望一」，目前評鑑員們的評價也在預期之上，不過最讓人驚豔的，是負責承辦此次評鑑執行的保險犯罪犯防中心，雖是臨危受命承辦，卻令評鑑員們留下深刻印象，也讓洗防辦政策組長蔡佩玲大讚：「對本次評鑑產生關鍵性影響！」

目前APG評鑑結果可粗分為4個等級，最高等級為「一般追蹤」，目前僅有澳門入列，代表防制洗錢機制已有一定水平，未來僅需每2年提交報告；其次則是「加強追蹤」，每1年都得提交報告，而若在「加強追蹤」期間仍持續成效不彰，就會落入「加速加強追蹤」，再沒有進展，就可能被列入不合作國家名單，受國際經濟制裁。

評鑑績效不佳的國家，除了資金匯出、匯入將受到影響，金融機構海外業務與人民境外投資也可能被限縮，同時對於國際聲譽也是重大傷害，可謂影響層面極廣。